O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro negou neste domingo (17) que tenha conversado com o ex-dono do banco Master, Daniel Vorcaro, disse que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem que estar mais preparada para agir em crises e afirmou que a chance de o irmão desistir da candidatura "é zero".\nA campanha do Flávio precisa estar mais engajada em um gabinete para resolução de crises e dar uma pronta resposta", declarou o ex-parlamentar, acrescentando que isso não seria fácil. "A gente demora um pouco para responder porque não podemos dar uma resposta qualquer, senão vamos cair em contradição, em falta de informação completa, o que é um prato cheio para nossos inimigos."\nO envolvimento de Flávio com Vorcaro foi criticado por Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Eduardo declarou que "com todo o respeito aos outros candidatos da direita, só o Flávio consegue bater o Lula. A candidatura está mantida e vamos seguir até a vitória."