As polícias do Rio de Janeiro e São Paulo estão cada vez mais atentas a crimes digital e com novas tecnologias. A paulista criou núcleo para monitorar redes sociais e evitar ataques cibernéticos contra empresas e pessoas. E a do Rio lançou um departamento especial para combater drones de traficantes e da milícia. Em Brasília, um núcleo cibernético da Polícia Civil descobriu plano de criminosos que se articulavam em cinco Estados com planos de invadirem edifícios públicos na capital do País no período das eleições. Os aparelhos estão cada dia mais munidos de tecnologia, carregando até bombas e granadas – e há informes da inteligência policial de que os criminosos já importaram drones atiradores com alto alcance e poder letal. As polícias dos dois Estados têm sido procuradas por delegados e secretários de segurança estaduais para treinar seus agentes.