Wanderlei Barbosa durante entrega de relatório ao ministro Zanin na presença do senador Eduardo Gomes (Reprodução/Instagram de Wanderlei Barbosa)\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), realizou nesta terça-feira (14), em Brasília (DF), a entrega de um relatório técnico ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, no âmbito da disputa territorial entre Tocantins e Goiás.\nA informação partiu do próprio governador em publicação nas redes sociais. Segundo Wanderlei, o documento reúne estudos elaborados pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e por técnicos do governo estadual, com detalhamento das divisas entre os dois estados.\nDivisa entre Goiás e Tocantins: Procuradoria realiza visita técnica em área de disputa no STF\nFronteiras em jogo: STF tenta conciliação em ação de Goiás contra Tocantins