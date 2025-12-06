O Diário Oficial do Estado trouxe, na noite desta sexta-feira (5), a publicação do ‘Termo de Reassunção’ de Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao cargo de governador do Tocantins. O ato foi publicado após o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinar uma liminar revogando o afastamento de 180 dias do político. Depois disso, o STJ e Palácio Araguaia foram notificados para cumprimento da decisão.\nO termo foi assinado pelo próprio Wanderlei e pela secretária-chefe da Casa Civil do Estado, Irana de Sousa Coelho Aguiar, responsável por lavrar o documento. A decisão do ministro Nunes Marques foi publicada nesta sexta-feira (5), tem efeito imediato e ainda deverá passar pela Segunda Turma do STF.\nWanderlei Barbosa estava afastado do cargo desde o dia 3 de setembro deste ano, por suspeita de desvio de recursos públicos em contratos para compra de cestas básicas na pandemia de Covid-19. Na época, a primeira-dama Karynne Sotero também foi afastada do cargo, mas o retorno dela não é mencionado na liminar.