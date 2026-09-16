A Controladoria-Geral do Estado (CGE) aplicou a penalidade de destituição de cargo em comissão ao ex-vice-presidente executivo do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), Jasson Quirino da Silva. A sanção foi publicadano Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14), após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar a conduta do ex-gestor.\nDe acordo com a CGE, embora Jasson Quirino tenha pedido exoneração do cargo em novembro de 2024, o desligamento foi convertido em destituição de cargo em comissão ao fim das investigações. A medida está prevista na Lei Estadual nº 1.818/2007 e é aplicada quando são constatadas infrações disciplinares cometidas por ocupantes de cargos comissionados.\nBuriti estava morto: por que curiquinhas escolheram a árvore para fazer ninho em Araguaína