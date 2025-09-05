O afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e da primeira-dama Karinne Sotero do Palácio Araguaia é o resultado de uma investigação que apura o suposto envolvimento de políticos, agentes públicos e deputados em crimes que envolvem desvio de verba pública.\nNa quarta-feira (3), mais de 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços dos investigados e repartições publicas. O objetivo da segunda fase da Operação Fames-19 é conseguir mais elementos que vão comprovar o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.\nVeja o que se sabe até o momento sobre a operação que levou ao afastamento do Chefe do Poder Executivo do Tocantins pelo prazo de 180 dias, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ):\nO que a operação investiga?