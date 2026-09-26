O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) em um acidente de trânsito na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). A informação foi confirmada por meio de nota oficial emitida pela família e pelo gabinete do parlamentar.\nDe acordo com o comunicado, o veículo em que o deputado estava colidiu contra um caminhão nas proximidades do aeroporto do município. Amilton Filho seguia para a cidade para cumprir compromissos de campanha.\nOutras duas pessoas da equipe do deputado, o motorista e um videomaker, ficaram feridas no impacto. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Chaud Salles. O estado de saúde delas não foi divulgado.\nAs circunstâncias e as causas da colisão estão sendo investigadas. Amilton Filho deixa esposa e dois filhos pequenos. Os horários e locais do velório e do sepultamento devem ser divulgados ao longo do dia.