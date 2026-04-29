A deputada estadual Janad Valcari (PP) foi conduzida pela Polícia Federal para prestar depoimento após realizar um saque em uma agência bancária. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (29), em Palmas.\nEm nota, a deputada afirmou que contribuiu com as autoridades e que não há qualquer irregularidade. De acordo com sua assessoria, a abordagem ocorreu logo após um saque em sua conta bancária (confira a nota na íntegra).\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com a Polícia Federal para solicitar a motivação da condução, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.\nPrefeito e vice de Goiatins perdem mandato por unanimidade no TRE por abuso de poder; veja vídeo\nEx-dentista da PM é alvo de processo por suspeita de usar estrutura pública para atendimentos particulares