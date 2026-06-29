A Justiça do Tocantins aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra a ex-secretária municipal de Saúde de Palmas, Dhieine Caminski, o ex-assessor Andreis Vicente da Costa e a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva. A decisão, assinada pelo juiz Marcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal de Palmas, foi proferida em 25 de junho e marca o início da ação penal.\nOs três são investigados na Operação Falsa Emergência, que apura supostas irregularidades na contratação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba para administrar unidades de saúde da capital.\nO contrato, no valor de R$ 139 milhões, foi firmado entre a Prefeitura de Palmas e a entidade. A investigação apura crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro.\nConforme a denúncia, além dos três denunciados, outros quatro servidores serão indiciados por peculato culposo. Conforme a investigação, eles assinaram documentos com irregularidades durante o processo de contratação e teriam agido sob pressão.