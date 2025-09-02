O advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, Demóstenes Torres, levou 21 minutos para fazer a introdução antes de propriamente entrar na defesa do seu cliente ao se manifestar no processo da trama golpista nesta terça-feira (2).\nEle disse, entre outros assuntos, que provavelmente é o único no Brasil que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes. Também disse que levaria cigarro para Bolsonaro na cadeia.\nMoraes começa julgamento de forma incomum e fala em tentativa de golpe\nEquipes de segurança usam drone para monitorar áreas próximas ao STF\nJulgamento de Bolsonaro no STF projeta embate sobre delação, penas e sobreposição de crimes\nEx-membro do Ministério Público, afirmou que convidava a ministra Cármen Lúcia para dar palestra em Goiás quando era procurador-geral de Justiça. Depois, começou a rebater os argumentos da acusação.