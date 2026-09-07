A menos de 30 dias das Eleições 2026, o Partido Democrata registrou uma nova chapa majoritária para disputar o Palácio Araguaia. O empresário José Wilson Siqueira Campos Júnior foi lançado como candidato a governador, tendo o Capitão Osmar como vice.\nA substituição ocorreu após o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) indeferir, em julgamento realizado no dia 3 de setembro, os registros de candidatura de Luiz Carlos Ferreira da Silva e do vice, Jair Medeiros.\nDe acordo com a decisão da Justiça Eleitoral, Luiz Carlos não entregou as certidões criminais estaduais de 1º e de 2º grau exigidas por lei. Já no caso de Medeiros, o indeferimento se deu pela ausência de quitação eleitoral decorrente da falta de prestação de contas de pleito anterior.\nEstreia na política\nSiqueira Campos Júnior tem 69 anos e é o filho mais velho do ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, falecido em julho de 2023. Ele também é irmão do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos.