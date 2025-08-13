O processo do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista dá nesta quarta-feira (13) seu último passo antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de liderar a tentativa de golpe de Estado de 2022.\nAs defesas têm até o fim do dia para entregar as alegações finais dos réus --um procedimento em que os denunciados reúnem todas as informações que foram levadas ao processo para defender suas inocências.\nO avanço da ação penal contra Bolsonaro ocorre em um momento de pressão contra o Supremo.\nO governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, aplicou sanções contra ministros do tribunal e determinou uma sobretaxa para produtos brasileiros se dispondo a reverter a crise somente com o arquivamento do processo contra Bolsonaro, seu aliado político.