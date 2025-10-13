Ex-presidente Jair Bolsonaro (Lula Marques/Agência Brasil)\nA defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para a visita de uma médica endocrinologista.\nSegundo os advogados de Bolsonaro, a visita é necessária "em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito".\nA médica solicitada por Bolsonaro se chama Marina Grazziotin Pasolini. Ela diz nas redes sociais trabalhar com foco em emagrecimento e obesidade. A endocrinologista não faz parte do grupo que vinha acompanhando o ex-presidente ao longo do ano.\nCúpula do Judiciário passa a propor medidas de prevenção e combate à corrupção de juízes\nLula chega a Roma para encontro com papa Leão 14 e evento da ONU sobre a fome