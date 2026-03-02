Matriz da Medstation em Pompano Beach (Reprodução/Google Street View)\nA localização de Neyzimar Cabral de Lima, de 52 de anos, abre um novo capítulo em um caso que teve origem na Polícia Federal (PF). O ex-secretário estadual de Administração figura como réu em processo que envolve o ex-governador Mauro Carlesse (PSD). A denúncia partiu do Ministério Público do Tocantins (MPTO) após a Operação Hygea, deflagrada pela PF. O inquérito aponta a existência de suposta organização criminosa com foco em desvios no Plansaúde e lavagem de dinheiro.\nO caso tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na Justiça Federal por causa do foro por prerrogativa de função de autoridades citadas. Em 2022, Neyzimar aparecia como o único entre os 15 réus que o Ministério Público não conseguia localizar. Nos autos, o paradeiro constava como "incerto" e "não sabido". A reportagem do Jornal do Tocantins identificou o ex-secretário nos Estados Unidos (EUA). Ele ocupa o cargo de Chief Executive Officer (CEO) na Medstation, rede de clínicas médicas na Flórida que pertence ao irmão, o médico Neymar Cabral de Lima, de 58 anos.