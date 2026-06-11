BMW/X1 S201 M Sport usada pelo superintendente Andreis Vicente da Costa (Reprodução/TV Anhanguera)\nA investigação sobre o contrato de R$ 139 milhões das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas revela que o rastro de um veículo de luxo conectou servidores municipais a um esquema de favorecimento em São Paulo. O uso de uma BMW/X1 S201 M SPORT pelo superintendente Andreis Vicente da Costa aparece na decisão judicial como um dos principais indícios de recebimento de vantagem indevida e corrupção na Secretaria Municipal de Saúde (Semus).\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia realiza nova fase da Operação Falsa Emergência\nOs documentos da Operação apontam que a empresa de Cláudia Fernanda Cândido da Silva, representante da Santa Casa de Itatiba, custeava a locação mensal de R$ 9.524,00 do automóvel. O contrato do veículo teve início exatamente um dia antes da prefeitura oficializar a dispensa de licitação que beneficiou a entidade paulista. Para os investigadores, o "mimo" funcionava como parte do pagamento pelo direcionamento do milionário Termo de Colaboração.