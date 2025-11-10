Novas leis aprovadas na Câmara Municipal e sancionadas no mês de outubro pela Prefeitura de Palmas levantaram debates, principalmente nas redes sociais, sobre a relevância das normas aprovadas. As mais recentes dizem respeito à criação de datas para o grupo Legendários ou às que estabelecem receitas como pão de abóbora e cookie como patrimônio cultural e gastronômico.\nPara o advogado, Célio Victor Alexandre Carmo de Sousa, especialista em Direito Constitucional e Legislativo, mesmo que não sejam consideradas ilegais, as leis simbólicas podem ser consideradas como parte de uma má gestão do tempo ou mesmo dos recursos públicos.\nO tempo que a Câmara gasta, o tempo que o Executivo gasta analisando, votando, sancionando, publicando essas leis que declaram um alimento, um pão, um biscoito como patrimônio, é um tempo que é retirado de algum debate importante sobre leis estruturantes ou que tratam do plano diretor ou de obras ou de transporte público, reforma tributária. Enfim, os legisladores têm sempre o dever de focar naquilo que é essencial", pontuou o especialista.