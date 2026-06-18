Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, secretária interina da Saúde de Palmas (Divulgação/Governo do Tocantins)\nAna Paula dos Santos Andrade Abadia permanece no comando interino da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) após a exoneração de Dhieine Caminski, presa em uma operação que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato de R$ 139,1 milhões para a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul da capital. A exoneração de Dhieine foi publicada nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Ana Paula Abadia assume interinamente a Secretaria de Saúde de Palmas\nDhiene foi presa no dia 10 de junho, durante a segunda fase da Operação Falsa Emergência. Na mesma ação, também foram detidos o superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa, e, posteriormente, a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva, apontada como lobista no contrato.