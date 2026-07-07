A Prefeitura de Cariri do Tocantins é alvo de duas investigações do Ministério Público do Tocantins (MPTO) que apuram possíveis irregularidades em contratos que somam cerca de R$ 6,95 milhões. Os procedimentos foram instaurados pela 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi e envolvem a implantação de uma usina de energia solar e serviços de fornecimento e plantio de grama.\nO contrato de maior valor refere-se à instalação de uma usina de minigeração fotovoltaica, executada pela empresa JHM Construções LTDA - ME. Juntos, os contratos somam R$ 5.019.000,00. O MPTO questiona a compatibilidade dos valores com os preços praticados pelo mercado entre 2022 e 2023, além da viabilidade técnica da projeção de economia apresentada pelo projeto.\nSegundo a investigação, o custo estimado da instalação gira em torno de R$ 8.190 por kWp, índice que pode estar acima dos parâmetros do setor. Outro ponto analisado é a previsão de retorno financeiro de R$ 87,7 milhões ao longo de 25 anos, baseada em uma estimativa de inflação energética de 10% ao ano.