A Polícia Federal cumpri uma ordem de prisão domiciliar contra o coronel do Exército Fabrício Moreira de Bastos em Palmas, neste sábado (27). Ele está entre os condenados pela primeira turma Supremo Tribunal Federal (STF)por participação na trama golpista.\nA defesa do coronel afirmou ao g1 que "se manifesta veementemente contra a decretação da prisão, afirmando ser mais uma conduta arbitrária e ilegal do ministro do Supremo Tribunal Federal, pois não há fundamentação de fato ou de direito que justifique essa medida”, disse o advogado Marcelo Cordeiro.\nTambém afirmou que o cliente “não ofereceu nenhum risco ao andamento do processo, respondeu a todos os atos processuais e cumpriu todas as determinações, portanto, não há necessidade de decretação da prisão ou de uso de tornozeleira.”\nFabrício foi condenado no dia 18 de novembro, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF), junto com outros nove réus. Segundo o STF, o grupo integrava o Núcleo 3 da trama, responsável pelo “planejamento de ações violentas da organização criminosa, como o assassinato de autoridades”.