O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta segunda-feira (6) que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi positiva do ponto de vista econômico.\n"Vou ser parcimonioso. Vai sair uma nota daqui a pouquinho do Palácio [do Planalto] sobre o tema, dando os detalhes que foram pactuados", disse Haddad.\nTrump fala em 'excelente química' com Lula em encontro na ONU, e presidentes vão se reunir\nTrump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis\nNúmeros de brasileiros deportados dos EUA bate recorde\nA conversa por videoconferência ocorreu cerca de duas semanas depois de aceno feito por Trump a Lula na Assembleia-Geral da ONU.\nDurante seu discurso na ONU, o republicano revelou que havia conversado com o brasileiro nos bastidores da Assembleia-Geral e que houve excelente química entre eles.