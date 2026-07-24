O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga um contrato de R$ 38.090 para o fornecimento de pães de queijo à Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras de Bernardo Sayão, na região noroeste do estado. O procedimento apura possíveis irregularidades na contratação e questiona a quantidade prevista no acordo.\nSegundo o MPTO, o contrato prevê uma despesa média de R$ 3.809 por mês até o fim de 2026. Considerando o valor unitário estimado de R$ 1,50 por unidade, a compra representaria cerca de 2,5 mil pães de queijo por mês, ou aproximadamente 127 unidades por dia útil.\nA investigação começou após uma denúncia anônima recebida pela Ouvidoria-Geral do Ministério Público. O órgão apura se houve irregularidades na contratação, incluindo a ausência da indicação da modalidade de licitação no Portal da Transparência do município.