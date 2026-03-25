Após cerca de quatro horas de conversa do governador Ronaldo Caiado com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo, na terça-feira (24), a aposta majoritária entre lideranças do partido é de que falta apenas uma rodada de conversas protocolares na sigla até o anúncio oficial da escolha do goiano para disputar a Presidência da República, o que deve ocorrer até sexta-feira (27).\nEm entrevista coletiva após o encontro, Kassab evitou sinalizar decisão, afirmando que terá reunião com o outro postulante do partido, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, nesta quarta-feira (25), e que Caiado apenas reafirmou o desejo de ser candidato. “Ele só manifestou a sua disposição, a sua motivação, em ser candidato, o que é muito bom. É uma pessoa muito qualificada, muito experiente. Teve várias oportunidades ao longo da sua vida. E tê-lo como presidente da República seria um privilégio muito grande para o Brasil”, afirmou o dirigente.