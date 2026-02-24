Os promotores receberão as posses em sessão solene do Colégio de Promotores de Justiça (Marcelo de Deus / Dicom MPTO)\nDois novos promotores de Justiça serão empossados nessa quarta-feira (25) no Ministério Público do Tocantins (MPTO). A cerimônia ocorrerá às 10h, no auditório térreo da sede da instituição, em Palmas, e será transmitida ao vivo pelo YouTube.\nSerão empossados Átila de Andrade Pádua e Raimundo Fábio da Silva, aprovados no 10º Concurso para Promotor de Justiça Substituto do MPTO, realizado em 2022. O certame contou com seis etapas e reuniu aproximadamente 1.300 candidatos inscritos.\nCom a posse, o Ministério Público passa a contar com 121 membros ativos. Segundo o MPTO, a nomeação dos novos promotores reforça a estrutura da instituição e amplia a capacidade de atendimento à população, especialmente nas comarcas do interior do estado.