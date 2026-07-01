O Senado aprovou nesta terça-feira (30) o uso de spray de pimenta por mulheres para repelir agressão injusta, atual ou iminente. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em março e agora segue para a sanção presidencial.\nA proposta autoriza a comercialização, a aquisição e a posse de aerossóis de extratos vegetais para fins de defesa pessoal de mulheres, desde que usados de forma proporcional e cessando após a neutralização da agressão.\nA medida valerá para mulheres acima de 18 anos e para jovens entre 16 e 18 anos desde que responsáveis autorizem a compra. O projeto foi aprovado de forma simbólica, quando não há votação nominal ou contagem de votos.\nEx-prefeito de Goiatins condenado por corrupção é preso para cumprir pena de sete anos\nMoraes vai receber defesa de Bolsonaro antes de decidir se prorroga prisão domiciliar