Wanderlei Barbosa (Republicanos) decretou a criação da comissão que irá avaliar as ações realizadas por Laurez Moreira (PSD) nos últimos três meses. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, a comissão terá um prazo de 60 dias para analisar as informações, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.\nO decreto nº 7.052 foi publicado no Diário Oficial do dia 8 de dezembro de 2025. Segundo o documento, as ações que passarão por avaliação são referentes ao período de 3 de setembro, dia em que Wanderlei foi afastado, a 5 de dezembro, quando ele voltou ao cargo.\nNo texto, o governo também adiciona a Secretaria de Administração à comissão especial, que deverá se juntar aos representantes de outras pastas anunciadas anteriormente. São elas: Casa Civil, Procuradoria-geral do Estado, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda e Controladoria-Geral do Estado.