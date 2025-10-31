Há 80 anos, em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas renunciava à Presidência da República. O ato, feito sob exigência dos militares, pôs fim à ditadura do Estado Novo, que, de 1937 a 1945, prendeu, exilou e torturou opositores, centralizou o governo e inseriu o Brasil na Segunda Guerra Mundial.\nApesar de ser hoje menos lembrado que a ditadura de 1964, o Estado Novo utilizou muitos artifícios semelhantes ao regime que viria quase duas décadas depois.\nPara perseguir opositores, Vargas criou o TSN (Tribunal de Segurança Nacional), vinculado ao Superior Tribunal Militar, após a Revolta Comunista de 1935, ainda sob governo constitucional.\nNo TSN, os processos contra os acusados ocorriam em um prazo de apenas cinco dias, e só era possível recorrer ao próprio tribunal para uma alteração na sentença.