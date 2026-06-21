SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a dar ênfase a promessas da área de segurança pública como forma de se contrapor ao presidente Lula (PT), durante evento em São Paulo, neste sábado (20), que marcou o lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa).\n"Não vamos nos acostumar mais a viver com medo. Nós lançamos o programa 'Brasil sem Medo', porque quem tem que ter medo é vagabundo. É por isso que eu vou abrir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário para prender traficantes, narcoterroristas do Comando Vermelho, do PCC, de milícia e também o ladrão de celular", disse Flávio, que lançou um programa para segurança na última quinta-feira (18).\n"Vou ser radical na segurança pública sim", acrescentou.