Enquanto os holofotes da política estavam voltados para o julgamento que condenaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista e a disputa em torno do projeto da anistia, avançaram no Congresso Nacional nas últimas semanas oito propostas que alteram leis ambientais.\nLevantamento feito pela Folha identificou que foram aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado textos para autorizar garimpo em terras indígenas (TIs), transferir o poder de demarcação dessas áreas para os parlamentares, perdoar o desmatamento ou derrubar normas do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente).\nSeis destas propostas foram aprovadas na Comissão de Agricultura da Câmara no último dia 3, segundo dia do julgamento do núcleo que comandou a trama golpista, e que acabou com a primeira condenação da história para um ex-presidente e militares por tentativa de golpe de Estado.