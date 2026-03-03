O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve anunciar ainda no fim deste mês o vice na chapa, antes das convenções partidárias. Romeu Zema (Novo), que está bem avaliado em Minas Gerais, ganhou força no núcleo do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema, hoje, é candidato ao Senado – mas quem o escuta de perto sabe que topa a chapa. Pesa a seu favor, também, o pragmatismo político no discurso ferrenho contra o PT e o presidente da República, Lula da Silva. Além disso, Minas tem o 2º colégio eleitoral do País e sempre é fiel da balança. Em outra frente, o cacique do PL, Valdemar da Costa, cita a senadora Teresa Cristina, do Mato Grosso do Sul, como uma potencial vice.\nFator online\nO governador Zema (Novo) disparou no ranking de performance online Pêndulo Digital, da DadoDado Insights, empresa especializada no monitoramento das redes sociais de políticos e partidos. Assumiu a vice-liderança e superou Lula em engajamento. Impulsionado por críticas à gestão federal durante o Carnaval, Zema saltou 15 pontos no ranking.