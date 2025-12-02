A escolha do delegado da Polícia Civil Nico Gonçalves para secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo não poderia ter nome melhor no momento para o Governo Tarcísio de Freitas. Além de contrapeso no comando da pasta (Guilherme Derrite, de saída, é um PM), algo que prestigia as forças, Nico tem mais de 40 anos de atuação, chefiou diferentes e importantes departamentos, tem estilo conciliador e bom trânsito nas duas polícias, e lida bem com a imprensa há décadas. Derrite agora vai aproveitar o iminente recesso na Câmara dos Deputados para descansar, e se dedicará à sua pré-candidatura ao Senado a partir de fevereiro.\n$alamaleque\nO Senado aprovou o nome de Alfredo Cesar Martinho Leoni como novo embaixador brasileiro em Bagdá. O Brasil é o único país da América do Sul a manter embaixada no Iraque. De janeiro a junho deste ano, o volume de exportações do Brasil para o país do Oriente Médio cresceu 8,7%, alcançando US$ 733 milhões.