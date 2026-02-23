Augusto Lima, o ex-sócio preso de Daniel Vorcaro, deixou de ser a 2ª bola da vez no Congresso Nacional quando o assunto é Banco Master. A despeito de o ex-banqueiro não depor mais esta semana na CPMI do INSS, há uma tensão enorme no meio Judiciário e político da Bahia com risco de Vorcaro ser cobrado publicamente sobre sua ligação com o Trio K: os primos André, Luiá e Eugênio Kruschewsky. André foi advogado do Master, Luiá o apoio jurídico do Credcesta e Eugênio está no radar dos congressistas com pedido de requerimento na CPI para depor sobre suas ligações com o Master e os descontos altíssimos nas folhas dos servidores do Estado. E com agravante: procurador do Estado da Bahia, Kruschewsky “desfila como desembargador” e é hoje, curiosamente, o principal advogado de Vorcaro no Estado em ações importantes e milionárias, num cenário político-judicial onde não há coincidências.