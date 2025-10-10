O Brasil registrou 129 mortes violentas de profissionais de segurança em 2025 (até agosto), segundo levantamento realizado pela Coluna junto às informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Rio de Janeiro ocupa o 1º lugar entre os Estados com o maior número, foram 55 mortes. Em 2º no ranking, aparece São Paulo com 18 ocorrências. Seguido pelo Pará, com 12. As categorias mais afetadas são a Polícia Militar (81), Policia Penal (18) e Policial Civil (18). Na questão de gênero, os homens também se mostram os mais atingidos pela violência. Entre os 129 assassinatos, apenas quatro vítimas eram mulheres. Das 27 unidades federativas do País, somente 10 delas não registraram nenhuma ocorrência. O que ressalta que a violência contra agentes de segurança assola mais da metade do território nacional.