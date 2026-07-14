Para quem tinha dúvidas no círculo do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) de que Sergio Moro (União) não vestiria a camisa do clã nessa eleição, eis a prova ontem, no Instagram do senador pré-candidato ao Governo do Paraná. Num post, Moro criticou o fato de Lula da Silva, quando preso, ter recebido 572 visitas – 21 delas do então candidato a presidente Fernando Haddad (PT). “Nunca cogitei cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula. Já Bolsonaro agora não pode mais receber visitas de seu filho, Flávio Bolsonaro, na prisão domiciliar e pelo jeito também não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para todo preso”. A mensagem foi um claro desagravo a pai e filho, e recado a todos de que estão fechados nesta campanha.\nPRTB na fila\nPresidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche prometeu para hoje, pela 2ª vez no ano, o lançamento de um nome fortíssimo para a disputa presidencial. Segundo Avalance, é um candidato antissistema. A conferir.