Há um novo ciclo do dinheiro no Brasil, em especial nas classes C e D. Estudo do economista e professor da UFRJ Guilherme Klein estima que, embora as .bet tenham gerado cerca de R$ 9 bilhões em arrecadação direta ao Tesouro, a redução da atividade econômica associada às apostas pode ter provocado perda de arrecadação entre R$ 31,1 bilhões e R$ 54,8 bilhões. Ou seja, esses apostadores deixaram de adquirir algo para apostar, e aposta não é investimento. Descontando o que as plataformas recolheram, o efeito líquido aos cofres públicos, segundo o estudioso, ficaria negativo entre R$ 22 bilhões e R$ 46 bilhões. Conforme a Coluna publicou há dias, o Governo abriu canal direto na Saúde para tratamento de ludopatas no SUS.\nFarialimer aloprado\nOntem o portal “Metrópoles” soltou matéria sobre o perfil de Vladimir Timerman, o “anti-herói” da Faria Lima, que administra o fundo Esh Capital. De denunciante do caso Master, agora acumula 40 processos criminais por comportamentos nada ortodoxos, nas ruas e redes. O site cita xingamentos e ameaças a desafetos.Em sua “defesa”, Timerman diz que não vai ceder porque “denunciei a maior organização da história do país”....