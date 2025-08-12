Depois de nove meses após seu nome ter sido indicado para presidir a Agência Nacional de Saúde (ANS), foi marcada para amanhã a sabatina do advogado Wadih Damous no Senado. Indicação do amigo presidente Lula da Silva, que conta nos bastidores com o apoio do delator José Seripieri Júnior, dono da Amil, Damous não deverá ter vida fácil em sua sabatina. Há muitas resistências ao seu nome no Senado. Damous não tem experiência no ramo, ouve-se entre portas no Senado. Em sua trajetória, ele já defendeu o aborto, o que desagrada a comunidade evangélica, criticou outrora ministros do STF, e sua gestão na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça, é criticada por opositores. E é no ministério o maior problema dele nessa sabatina. À frente da Senacon, por exemplo, não fez nada quando a Amil promoveu uma enxurrada de cancelamentos de planos de saúde. À ocasião, quem agiu naquele momento foi o então presidente da Câmara Arthur Lira, que enquadrou todos os planos de saúde e conseguiu estancar a onda de cancelamentos.