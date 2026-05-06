Começa a ferver a pré-campanha eleitoral para o Governo do Distrito Federal, com situações nada ortodoxas. Não bastasse o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a atual Celina Leão (PP) com risco de aparecerem na delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a arapongagem partiu para o lado pessoal. Consta entre portas de famosos advogados que dois detetives disfarçados de turistas passaram uma semana na paradisíaca Pirenópolis (GO), a 150 km de Brasília. Hospedaram-se em pelo menos três pousadas de luxo da cidade, as melhores do lugar. E daí? Segundo investigações em andamento, elas são de um pré-candidato, e estão em nome de sócio. A dupla tirou fotos, fez filmes e teria até gravado conversa com funcionários.\nCusto hermano\nO Brasil não é para amadores, mesmo. E o cotidiano prova isso. Ao abrir as portas na Operação Acolhida para os venezuelanos, o Estado de Roraima – que se tornou lar para milhares deles – também capturou um ativo negativo da Venezuela. Já são 370 venezuelanos custodiados no sistema prisional do Estado, por crimes diversos. E só esse grupo custa ao Governo de Edilson Damião (União) mais de R$ 800 mil por mês.