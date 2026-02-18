O presidente Lula da Silva deixou-se levar pelo bati-cum-bum consciente de que a composição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nada vai decidir contra sua futura candidatura à reeleição. A Acadêmicos de Niterói, que cantou ode ao petista na Sapucaí do Rio, ganhou R$ 1 milhão a fundo perdido da Embratur – a exemplo das outras escolas do grupo especial. Lula foi para a pista e dona Janja quase subiu num carro alegórico, mas a turma fez o L dos camarotes. A oposição vai para cima, com acusação de abuso de poder e campanha eleitoral antecipada. No entanto, no plenário do TSE, conforme fontes da Coluna que entendem do perfil dos ministros titulares, o placar hoje ficaria 5 a 2 ou 4 a 3 a favor do petista. Mas se o cenário apertar, Lula não precisa se preocupar, e os membros da Corte podem dar um jeitinho de chamar três ministros do STF substitutos para uma decisão como titulares. São Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin – o 1º anda frequentando o Palácio para cafés e os dois últimos são ex-advogados de Lula e do PT. Alguma dúvida, leitor?