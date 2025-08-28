A agenda de transição energética tem ganhado força no Brasil. O setor pode atrair R$ 1 trilhão de investimentos para o País nas próximas décadas, segundo levantamento realizado pela PwC e pela Abrace. A Região Nordeste se destaca no tema por ser o principal polo de energias renováveis. A informação foi divulgada na 2ª edição do seminário “A Socioeconomia do Clima”, promovido na última terça-feira (26) pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) no Rio de Janeiro. O evento, que reuniu 17 jornalistas da rede e-mundi e especialistas, levantou assuntos centrais da agenda climática brasileira em preparação para a COP30. “O Brasil tem uma matriz predominantemente renovável, um custo energético competitivo e um enorme potencial de expansão em energias limpas”, afirmou Victoria Santos, gerente de Transição Energética do iCS.