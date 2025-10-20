O Brasil registrou 1,7 milhão de trabalhadores que atuam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, o que equivale a 1,9% da população ocupada no setor privado, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. O número representa aumento de 25,4% em relação a 2022, quando 1,3 milhão de pessoas exerciam atividades em aplicativos. Os dados fazem parte do módulo “Trabalho por meio de plataformas digitais 2024” da PNAD Contínua, desenvolvido em parceria com a Unicamp e o Ministério Público do Trabalho. A pesquisa também mostra que 58,3% atuam em aplicativos de transporte, 29,3% em entregas de comida e produtos e 17,8% em serviços gerais ou profissionais. O segmento que mais cresceu foi o de prestação de serviços, com alta de 52,1%, enquanto o transporte de passageiros aumentou 29,2%.\nSem perturbação