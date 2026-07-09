Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT, encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1. Ele pede apoio na Câmara dos Deputados, via intranet, para a sua PEC do Direito ao Tempo. Propõe “incluir o tempo como direito fundamental ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania”.\nEscoltada\nPresidente da Câmara, Hugo Motta peitou a Polícia Legislativa e determinou a manutenção da escolta policial para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) por mais 90 dias. Ela é ameaçada de morte por milícias, e tem respaldo documentado do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça. A Legislativa havia pedido o fim da escolta após agenda dela em favelas do Rio de Janeiro.\nCadê o Cristovam?