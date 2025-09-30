O Distrito Federal dispõe atualmente de 2.150.449 veículos em circulação, segundo dados informados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) à Coluna. Entre eles, estão 1.420.007 automóveis e 287.313 motocicletas. Até este mês, 80.241 foram emplacados. O DF possui 2.996.899 milhões de habitantes (até 1º de julho), conforme dados divulgados pelo IBGE no Diário Oficial da União em agosto. As informações mostram que mais da metade da população possui algum tipo de veículo. O governador Ibaneis Rocha previu a superlotação nas vias de Brasília e investiu na abertura de vias e na construção de viadutos e pontes para desafogar o trânsito na Capital. Com território de 5.761 km², Brasília é a 4º capital no País com o maior número de veículos, atrás de SP (9.748.457), RJ (3.218.892) e BH (2.778.234).