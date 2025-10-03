Durou o tempo de uma canetada monocrática do ministro Nunes Marques (STF) a felicidade de José Gomes Graciosa para retomar o cargo de Conselheiro do TCE do Rio de Janeiro. Em julgamento de seu caso no STJ, a ministra-relatora Isabel Gallotti votou pela condenação de Graciosa a 21 anos e oito meses de prisão. Ele foi denunciado pelo MP e virou réu acusado de receber propinas de empreiteiras e empresas de ônibus em governos passados, para endossar contratos supostamente irregulares. Segundo investigadores, Graciosa teria tentado esconder 3 milhões de euros (perto de R$ 20 milhões) em doação ao Instituto Caritas do Vaticano, em Roma. O MPF cobra agora a devolução do dinheiro. O advogado de Graciosa, Marcelo Leal, defende a licitude dos valores, e alega que o dinheiro é da venda de uma rádio em 1998.