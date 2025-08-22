Estiagem no sertão do Piauí vira palco de aproveitadores locais. Com 205 municípios em estado de emergência devido à seca, o caminhão-pipa é vendido entre R$ 700 e R$ 1.200. Famílias sem renda ou condições de comprar água dependem da ajuda do Governo. Grande parte dos reservatórios opera em volume morto, abaixo de 10% da capacidade total, o que dificulta a captação de água potável. É o caso da barragem Petrônio Portella, em São Raimundo Nonato. O reservatório, responsável por abastecer 70% da cidade e de municípios da região, contém água salinizada e de difícil tratamento – até imprópria para consumo. As lavouras, a criação de animais e o sustento local foram fortemente afetados pela seca. A situação já foi reconhecida pelo Governo, mas a ajuda demora a chegar ao agricultor, o mais afetado.