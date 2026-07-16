A Operação Distrato, deflagrada ontem pela Polícia Civil de São Paulo para combater um dos maiores esquemas de sonegação do Estado, com bilhões de reais em jogo, pode revelar bastidores novelescos criados pela engenharia de uma pessoa. As primeiras informações de fontes da investigação apontam que Wilmara Lourenço Santos, um dos alvos de busca e apreensão em Brasília, deve ser o eixo da interface com grandes empresas que sonegaram ICMS. Ex-secretária dos sócios do conglomerado Nelson Willians, ela ganhou procuração (e liberdade) para tratar contratos diversos, e o comando do grupo teria perdido o controle do que realmente estava acontecendo. Na praça, o que se comenta é que NW demitiu mais de 600 advogados em todo o País nos últimos seis meses, o que o presidente do grupo oficialmente nega.