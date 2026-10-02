Na esteira da proibição das .bet por canetada de Lula da Silva, o presidente não levou em conta o sério trabalho que as plataformas legalizadas – que pagaram concessão de R$ 30 milhões, cada – fazem (ou faziam, até há dias) em parceria com o Ministério da Saúde no combate à ludopatia (o vício em jogos). Só este ano, foram mais de 170 mil atendimentos online no teleatendimento Meu SUS Digital direcionado a atender viciados nas apostas. Os dados são oficiais do MS passados à Coluna ontem. Um salto tremendo em relação aos 3.892 atendimentos entre os anos de 2022 e 2025. “As consultas são feitas por videochamadas de forma sigilosa e segura, sem julgamentos, em um ciclo inicial de até dez sessões. Depois, o usuário passa por nova avaliação para definir a continuidade do seu cuidado ou o encaminhamento para atendimento presencial”, informa o Ministério, ainda sem números divulgados sobre o atendimento presencial. Ainda segundo o MS, o Governo já capacita 40 mil profissionais da saúde para este tipo de atendimento.