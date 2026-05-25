De André Esteves, CEO do BTG Pactual, um dos maiores bancos da América do Sul, alertando para a gastança do Governo atual: “O Brasil não está voando, está na pista ainda. O que o segura na pista é a taxa de juros”. E explicou os desafios da gestão: “Não é corte de gastos nem de programas sociais. São medidas de contenção de gastos, fazer os juros (Selic) saírem de 15% para 7% ou 8%”. Já Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, saiu em defesa do Governo Lula III. Acusou em parte as decisões do Governo anterior: “Só o orçamento do Fundeb são R$ 40 bilhões a mais na conta”. Lembrou também a falta de transparência sobre as emendas impositivas dos parlamentares. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, frisou a responsabilidade fiscal: “Se um presidente faz um programa que estoure o caixa, ele sofre um impeachment”. As declarações foram feitas no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no último sábado.