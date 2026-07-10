Os trackings que chegam aos maiores partidos há um mês apontam que a polarização ainda será o motriz eleitoral deste ano, sem abertura, mais uma vez, para uma 3ª via. Os números indicam que o Brasil continua “rachado” entre esquerda e direita –(não necessariamente bolsonarista). Nessa toada, as chances de eleição para presidente são de Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). A despeito das pancadas que levou na mídia por sua ligação com Daniel Vorcaro, do Master, há chances de o Zero Um continuar competitivo contra o petista.\nR$ 12MM\nEssa sigla R$ 12MM tem circulado em anotações entre portas da advocacia baiana. É o valor que teria sido encontrado na lupa do rastro do dinheiro do Banco Master para uma advogada na Bahia com ligações profundas no Tribunal de Justiça do Estado. A pergunta é: para quem foram esses R$ 12 milhões e por quê? Consta em Brasília que os investigadores já sabem.