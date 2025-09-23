Dentro do Palácio do Planalto, a visão majoritária é que os EUA não irão invadir a Venezuela e derrubar o governo Maduro. No entanto, também não acreditam que a China sairá em defesa do presidente, caso ele caia. No gabinete do assessor Celso Amorim, a avaliação é de que a China e a Rússia vetaram qualquer ação no Conselho de Segurança da ONU, mas não se oporão a uma mudança de regime. Aliada de Maduro, a Rússia possui negócios de petróleo com o país. Hoje, ambos escoram o governo venezuelano, por isso a cautela dos EUA. A frota americana encontra-se atualmente ancorada em mar aberto, próxima à costa da Venezuela, pronta para agir. O que tem causado tensão entre os países da América do Sul. Nos bastidores, as diplomacias demonstram receio com a queda de Maduro, o que pode acontecer a qualquer momento.