Na reta final da campanha eleitoral, a três semanas da eleição presidencial, o Governo Lula da Silva (PT) está apostando tudo o que pode para segurar a inflação – um dos fatores determinantes na hora do voto. Através da Petrobras, no qual é acionista majoritário, está exportando todo o óleo bruto possível para atrair a entrada de dólares e assim segurar a cotação da moeda; e importando os derivados. O novo subsídio ao óleo e gasolina anteontem para segurar o preço dos combustíveis foi outra jogada diante da alta do barril do petróleo e para não aumentar o frete na estrada – o que recai diretamente no preço dos supermercados e na inflação.\nFoi lá atrás\nO STF poderia ter evitado todo esse desgaste de suspeição sobre ministros com parentes advogando na Corte. Em agosto de 2023, a maioria dos togados anulou um trecho do Código de Processo Civil que proibia atuação de parentes advogados em causas no Tribunal. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Kassio Nunes, André Mendonça e Cristiano Zanin votaram para liberar parentes nas ações.