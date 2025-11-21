Após a Operação Contenção do Governo do Rio, a palavra segurança pública ganhou destaque (nas redes sociais e nos gabinetes de outros governadores) e virou tema central: 34% dos posts, 68% dos likes e 75% dos comentários (engajamento médio 9,5%), segundo levantamento do fim de 28 de outubro a 11 de novembro da DadoDado Insights, do Rio. Enquanto o presidente Lula da Silva (PT) saiu pela tangente na pauta, priorizando o debate do clima e meio ambiente da COP30, os governadores, em especial de oposição, entraram forte no assunto. A empresa analisou posts da Presidência e de sete governadores com possíveis ambições nacionais: Tarcísio de Freitas (Rep-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Romeu Zema (NOVO-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Ratinho Jr. (PSD-PR), Jorginho Mello (PL-SC) e Eduardo Leite (PSD-RS). “Segurança será prioridade na batalha de narrativas de 2026”, diz João Nonato, CEO da DadoDado. Veja análise completa no site da Coluna.